美國聯準會周三發布11月會議記錄，內容顯示在美國央行正尋方設法為經濟提供更多支持之際，可能很快就會調整其量化寬鬆（QE）購債計畫。

聯準會發布11月4日、5日的政策會議記錄。在這場會議上，央行決策官員決議將短期基準基金利率持續保持於近零水準。

市場人士將籍由這份會議記錄，去衡量央行決策官員在擴大或調整資產購買計畫上的立場。目前聯準會每月購買1200億美元美國公債與抵押擔保證券。該央行可以選擇提高購債規模，或延長這些債券期限。

雖然決策官員表示，目前的購債速度有助於金融環境保持寬鬆，但也表示如有必要，可以做出調整。不過，會議間的討論並未設定一個做出調整的具體日期，僅提到可能「很快」發生。

與會官員表示，決策委員會可以適時擴大寬鬆，透過提高購債規模，或是將其購債標的轉向期限更長的公債，而不需擴大購債。或者，委員會也能以相同的速度與內容進行購債，但延長購債時間。

聯邦公開市場委員會（FOMC）官員也對經濟復甦步伐表示擔憂，稱經濟成長速度仍然遠遠落後3月爆發新冠肺炎疫情前的水準。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，他認為聯準會仍然有大量的政策「彈藥」，並承諾該委員會將「堅定致力於使用這些強大的工具來支持經濟。」市場人士普遍預期聯準會可能在12月的會議上，宣布政策調整的決議。

在經濟情勢方面，聯準會官員預期到今年底都不會推出新的財政支持方案，但整體而言美國家戶儲蓄已經足以支撐到年底的消費。官員並表示，稅收數據顯示大多數州與都市的情況，並不如某些人所擔心的那麼糟。不過，決策官員也表示，隨著最新數據顯示這場疫病捲土重來的可能性增加，經濟預測仍面臨「下行」風險，官員們並表示，經濟活動與就業已持續復甦，但仍遠不及年初時的水準。

(時報資訊)