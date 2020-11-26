繼前日日經指數收在29年半新高後，早盤上演開低走高格局續創新高紀錄，近中午時，盤中也一度來到26475.17點最高。日經225指數早盤收26,470.28點，上漲173.42點，漲幅0.66%。東證股價指數早盤暫收1775.55點，上漲7.88點，漲幅0.45%。

日經指數連兩天飆漲逾700點，從11月開始至目前，亦已累積3200餘漲點，市場分析師認為日本股市已過熱，並沒有確實反映出經濟受到疫情傷害實況。東京都政府也再度要求，酒館等餐廳縮短營業時間，以抑制疫情擴散。因此，日經早盤開低41點後，開始在平盤下震盪整理。但多頭不放棄下，交易約半小時大盤指數狂拉，近早盤收盤時，曾大漲近180點。

盤中表現強勢者，雅虎日本(Yahoo! JAPAN)漲4.61%，樂天(Rakuten)也漲逾3.5%，古河電氣工業株式會社(Furukawa Electric)漲4.75%。

至於日本航空(Japan Airlines)大跌7.36%，淪為股價最為弱勢之一，保險公司T&D Holdings跌3.3%，第一生命控股(Dai-ichi Life Holdings)也跌2.61%。

(時報資訊)