中租-KY(5871)受惠旺季業務動能持續，2020年10月獲利連3月改寫新高，表現優於市場預期，帶動前10月已順利賺進1股本。投顧法人看好第四季營運將優於第三季，明年景氣回升有助推升放款動能持續，維持「買進」評等、目標價自148元調升至172元。

中租本月股價發動上攻，17日股價站上176.5元新高價後高檔震盪，昨（25）日受三大法人調節賣超1115張拖累挫跌4.2％至159.5元。今（26）日持平開出後一度小跌0.63％，隨後在買盤敲進下翻紅上漲2.19％至163元。累計三大法人本周迄今仍買超862張。

中租10月自結合併營收51.71億元，月減1.4％、年增0.97％，續創同期新高、亦創歷史第4高。歸屬母公司稅後淨利15.21億元，月增0.08％、年增13.08％，連3月改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）1.1元，持平上月、優於去年同期1.01元。

累計中租前10月合併營收487.7億元、年增1.87％，歸屬母公司稅後淨利138.97億元、年增8.37％，每股盈餘10.06元，三者均續創同期新高。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別為年增20％、11％及16％。

中租先前法說時表示，隨著台灣、中國大陸及除菲律賓外的東協主要市場狀況恢復，整體營運已回復過往水準，第三季業務成長略優於預期、並維持良好資產品質。第四季向來為融資業務旺季，預期將是成長動能較強的一季，應收帳款續朝成長達10％區間高標努力。

投顧法人認為，中租10月營收符合預期、獲利則優於預期，由於下半年為傳統融資旺季，預期第四季表現將優於第三季，加上明年景氣回升，有助持續推升放款動能持續，看好中租今年每股盈餘可望達12元新高、明年則進一步上看12.3元。中租不評論法人預估數據。

(時報資訊)