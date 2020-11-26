美系外資在最新出爐的報告中表示，調高聯詠(3034)目標價，由原先的317元調高至346元，重申「買進」評等，並分別調高2021年和2022年的獲利預估8%和10%，聯詠股價維持小漲格局。

美系外資指出，強勁的需求和供應吃緊將使聯詠毛利率持續提升，因定價能力提高，調高第4季毛利率預估將達35.3%，受惠供應吃緊對價格有利，調高2021年和2022年毛利率預估，分別從34%和33.8%調高至35.2%和35.3%。同時調高2021年和2022年的獲利預估，分別調高8%和10%，重申聯詠「買進」評等，目標價由原先的317元調高至346元。

美系外資指出，雖然聯詠的有機發光二極體(OLED)面板驅動IC出貨受到華為禁令影響，不過TDDI除華為之外的客戶帶來優勢彌補這一弱點。預估2021年TDDI出貨量將進一步成長，加上規格變化將帶來更好的平均售價(ASP)。預估2021年整體SDDI收入將有兩位數成長。

美系外資表示，SoC在2021年將穩步成長，聯詠正在增加中國和歐洲的電視SoC客戶基礎。從FHD到4K的規格轉換進一步推升TV SoC平均售價。隨著更高的ASP和客戶安裝基礎的擴展，電視SoC收入有望兩位數成長。至於聯詠也將在T-con，PMIC和圖像傳感器上保持穩定的市佔並成長。

美系外資表示，LDDI需求強勁及供應吃緊，美系外資預估LDDI收入將在2021年穩定成長。

(時報資訊)