永豐金(2890)今年加速數位科技的應用，美系外資在法說會後也給予「加碼」評等，目標價14元。永豐金董事長陳思寬表示，2020年是充滿挑戰的一年，疫情改變民眾生活方式，「不確定性」加重人類對數位的依賴與期待，如何應用數位科技，發掘更多價值與商機，將成未來決戰關鍵，永豐金控連續2年舉辦科技年會，打造吸收科技新知、啟發數位金融思維的開放平台，正是最佳例證。

法人估今年永豐金的EPS仍可維持1元之上，估1.02元，明年會再續揚到1.12元。

永豐金在今年的年會首先透過Uber Eats業務副總經理吉慶分享，Uber Eats如何依據數據導向決策、成功運用在實務模式；率領永豐金控AI Lab、新任數位科技長張天豪博士，也現場演示永豐金控AI Lab以運用深度學習、自然語言處理技術開發的「文字機器人」；遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵，以遠傳經驗說明，5G是數位變革的關鍵驅動力，企業內部文化底蘊，則是影響變革成形的首要因素。

資策會產業情報研究所資深產業分析師兼研究總監李建勳，看好後疫情時代，將催生更多遠距與通訊創新服務；政大資管系教授洪為璽則分享，中國大陸經濟發展經驗觀察，由於智能設備與行動支付的普及，臺灣未來O2O市場可望比肩中國大陸，商機可期。

永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」今年成長亮麗，用戶數突破60萬，站穩市場前三大；同時以API（Application Programming Interface）串聯民眾在消費支付、生活繳費、身分認證及開放銀行等生活場景，透過平台共享金融數據資源，迄今已助力超過上千家企業提供便利金融服務，期許打造無所不在的數位金融生態圈。

(時報資訊)