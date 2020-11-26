民進黨立委高嘉瑜日前貼出閨房照，衣服山與泛黃枕頭顛覆眾人想像，掀起外界熱議，而雞排妹（鄭家純）也跟著曬出房間照，由於內部整齊乾爽，被視為在暗諷高嘉瑜，遭到高嘉瑜的粉絲狠酸，對此雞排妹親自回嗆網友。

有網友在高嘉瑜的臉書PO出「跟雞排妹學斷捨離」的圖示勉勵她，卻有高嘉瑜的粉絲在底下留言：「跟雞排妹學『嘴裡喊居住正義，實際上在炒房』比較實在」，雞排妹見狀，現身表示自己支持囤房稅，「不用等別人爆，自己先說跟親友合資買3間房，投資就投資，不用一直圓謊。」

另一名網友則開酸：「跟雞排妹學沒什麼工作還可以到日本留學」也被雞排妹直接標註回擊：「對，這是時薪問題，不用每天上班，就可以每年捐的善款比你薪水多。」罵人完全不帶髒字，讓許多網友紛紛朝聖，留言串也蓋得又高又熱鬧。

事實上，雞排妹2年前開始投資美股、台股和比特幣，一個月能進帳50萬，後來她注意到房產投資，看中敦化南路和基隆路交叉口的建案，和親友合資買下一整層的3戶，含2個車位，總共花了6000萬，她直言自己是投資客，接下來會將事業重心轉往房地產，加上原本的情趣用品開發、網路節目主持等，年僅27歲賺錢功力驚人。

(中時新聞網)