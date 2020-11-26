市長盧秀燕強調，這樣的作為其實是陷執政黨於不義。（陳世宗攝）

中天新聞台換照被NCC駁回引起全民憤怒效應越滾越大！市議員陳廷秀今天質詢時，痛批NCC打壓第四權的監督，連民意代表的言論也會受到寒蟬效應？市長盧秀燕擔任過優質主播，對NCC的作為有何見解？盧秀燕強調，這樣的作為其實是陷執政黨於不義。

盧秀燕說，她個人希望NCC可重新審議收回成命，她擔任電視記者11年，台灣好不容易走到今天，要新聞台關掉，對新聞自由是一大倒退退數10年前，非常可惜；如果新聞台哪些做不好！可以要求改進，甚至要求負責人退場，如金融機構做不好也可要求負責人退場，換負責人。

盧秀燕強調，將負責言論自由、新聞自由的新聞台關台會給民眾一個感覺，這個政府容不下不同的聲音，這個政府也不容許別人批判，乾脆把它關台，陷蔡總統、民進黨政府於不義；民進黨政府會跟關新聞台、打壓新聞自由畫上等號；非常可惜，希望還有轉圜的空間。

陳廷秀表示，身為民意代表要監督政府及質詢探討問題，如果連電視新聞台都可以關台回應，那當一般民意代表非常可憐，以後變成一言堂，終非民主之福。

(中時 )