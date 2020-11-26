許效舜爆闖星河因澎恰恰 無懼長相遭諷 樂當「諧星」

今年58歲藝人許效舜，出道至今30年，主持及戲劇都有傑出的作品，曾經以「連環泡」和「鐵獅玉玲瓏」的諧星一角走紅演藝圈，也因此和搭檔澎恰恰結下師徒之緣，許效舜自嘲：「長這個樣子要進演藝圈很難，但自從有了澎恰恰之後，應該還有機會。」

許效舜從不怕自己被定位成諧星，他認為諧星很偉大，要讓別人笑是一件不容易的事，他說：「諧星不只是搞笑，笑得出來你就會忘記很多的痛苦。」曾經在10個月內經歷公司收掉、節目停掉、婚姻問題、母親過世、甚至欠債，當時的他不斷問自己「我已經給大家帶來這麼多快樂了，難道那些快樂沒有分數嗎？」後來許效舜告訴自己，可能自己沒有做的那麼好。

藝人許效舜。（圖／蔡惠綸攝）

8歲時許效舜立志要進演藝圈，媽媽力排眾議之下，投了一張支持票給他，卻成了許效舜生命中最重要的一張票。雖然媽媽已離世15年，但許效舜回想起某次的表演，他把媽媽請到戲院來，心裡問著媽媽：「我今天演得好嗎？好看嗎？」許效舜語帶哽咽的說：「你會看到你一生中最重要的支撐點，在一個地方還在支持你，即便她有沒有來你不知道，但那精神的連線是永遠不會斷掉的。」想起媽媽臨終前的一個晚上，還心繫著家裡的五個小孩，從病床上起身說「要煎五顆蛋帶便當」，許效舜難掩悲傷的情緒，自責當時卻因工作無法回去看媽媽，留下了遺憾。

(拍攝剪輯/范佐意、陳依仁)

(中時新聞網)