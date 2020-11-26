國民黨智庫今天發布最新民調，近六成民眾認為，民進黨不可能和對岸洽談出比「九二共識」更好的共識，43.5％民眾認為民進黨政府採取對抗中國的路線，不符合台灣長遠的利益。藍委謝衣鳳說，民進黨政府強打恐中牌，作為政治辯護的盔甲，無助社會和諧，只凸顯政府無能。

根據國民黨智庫最新民調指出，在兩岸關係部分，認為民進黨政府是否可能和對岸洽談出比「九二共識」更好的共識，僅有19.3％民眾認為可能，58.9％認為不可能，顯示民眾認為九二共識仍是目前兩岸最好的政策。至於是否在意兩岸關係變得更壞的問題上，有65.8％民眾是在意，27.4％民眾不在意，顯示民眾對於未來兩岸關係是擔憂的。

另外，有43.5％認為民進黨政府採取的「對抗中國」路線，不符合台灣長遠利益，僅33.3％覺得符合，顯示民眾在「對抗中國」路線上意見分歧。國民黨立委謝衣鳳說，民進黨政府長期以來，強打恐中牌，以此作為政治辯護的盔甲，拿台灣長期有分歧的意見，當成政治辯護的重點，無助於社會和諧，凸顯政府無能。

台北市議員王鴻薇說，台灣最可憐的地方，就是把兩岸關係植基於中美關係，目前不確定拜登上台後，中美關係是繼續競爭與對抗，或者競爭不對抗，台灣就無法掌握自己的命運，蔡政府讓兩岸關係變成美國的棋子。

(中時 )