丁小芹發監日突落跑 檢方簽發拘票進行拘提 11:162020/11/26 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁小芹2015年在蝦皮等拍賣網站賣假名牌包，遭判2年6月有期徒刑確定。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人丁小芹被控在網路上賣假包，遭新北地院依加重詐欺取財罪判處有期徒刑2年6月確定，原訂25日上午10時發監執行，丁小芹聲假遭檢方駁回，但一直未現身法院；新北地檢署今表示，已簽發拘票，將由轄區員警拘提，若拘提未著將依法發通緝。 (中時 ) #拘提 #丁小芹 #新北 #檢方 #拘票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 續推4領域合作 台以經技合作會議簽署標檢合作協定 13:402020/11/26 財經 新北檢偵辦館長槍擊案 保鑣戒護下陳之漢出庭 11:092020/11/26 社會 台東縣議員林威志涉詐領助理費 檢聲押、法院裁定100萬交保 10:342020/11/26 社會 大尺度網紅稱路邊險遭砍 酒醉失控遭警保護管束 10:392020/11/26 社會 進口萊豬101國 農委會3天公布網址 04:102020/11/26 焦點要聞 丁小芹入監前神隱遭檢方拘提 網紅：將自己逼上絕路 12:552020/11/26 娛樂 紅單掀網戰2／深夜板凳大軍「轉手現賺20萬」 畸形生態震驚全國 08:562020/11/26 財經 南投縣某公所張姓技士收賄逾百萬元 法院裁定羈押禁見 13:292020/11/26 社會 搶救猝死性心律不整 AI隨身貼片精準判讀 北榮與三總聯手出擊 15:492020/11/26 健康 動力系統總成與平台進行全面升級，Land Rover Discovery 小改款亮相 14:582020/11/26 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 獨家》警察學長邀學弟泡湯 遭控伸「鹹豬手」猥褻 - 社會 她控90分鐘遭硬上2次 完事「洗鴛鴦浴」結局逆轉 - 社會 出差搭火車北上突昏迷 花蓮縣消防局人事主任送醫不治 - 社會 女網友告「牙醫界林志玲」妨害自由 檢警還她清白 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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