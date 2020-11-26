藝人丁小芹被控在網路上賣假包，遭新北地院依加重詐欺取財罪判處有期徒刑2年6月確定，原訂25日上午10時發監執行，丁小芹聲假遭檢方駁回，但一直未現身法院；新北地檢署今表示，已簽發拘票，將由轄區員警拘提，若拘提未著將依法發通緝。

(中時 )