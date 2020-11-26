雖然巨人軍連2年在日本一慘遭軟銀4連勝橫掃，不過仍不減陣中王牌投手菅野智之的行情，這幾個月來不斷傳出有大聯盟球團對他有興趣，而洋基是最積極的，根據日媒報導指出，若這次菅野智之也想申請入札，那球團將不會攔阻，會同意他跨海挑戰。

菅野智之今年成績出色，在他今年獲得入札挑戰大聯盟的資格後，大聯盟多支球隊都表現出有興趣，甚至大聯盟官網日前也曾介紹過他，評定他在日本的成就媲美田中將大與前田健太。

年僅31歲的菅野智之今年投出14勝2敗，自責分率也僅1.97，生涯在巨人8年累計193場先發中拿下101勝49敗，生涯成績穩定且優異，更在2017、2018年獲得投手最高榮譽的澤村賞，拿過4次央聯自責分率王、2次央聯三振王、3次央聯勝投王，其中2018年拿下投手三冠王。

其實這兩年一直有大聯盟球隊在觀察他，但礙於過往巨人隊不許選手透過入札制度挑戰大聯盟，原本菅野智之可能要等取得海外自由球員資格後才有可能離開，但在去年山口俊創下先例後，巨人球團也鬆動了，菅野也能透過入札制度挑戰大聯盟，球團願意點頭放行。

日媒《日刊體育》指出，洋基已經蠢蠢欲動，將菅野智之視為補強的首要目標，而美媒《紐約時報》報導，大聯盟球探認為菅野智之有第3號先發的實力，目前各隊都缺乏有力的先發，除了洋基之外，藍鳥、巨人、白襪等今年比較有資金的球隊也可能有機會出手。今年由於疫情影響，大聯盟最晚可以在12月12日前決定是否簽下日職選手。

(中時 )