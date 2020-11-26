26日大盤維持上揚格局，櫃買指數開高站上173點高檔震盪行情。櫃買系列業績發表會26日進行「生技醫療」主題，杏昌（1788）、太醫（4126）、科懋（6496）等3家上櫃生技公司；接續明（27）日「半導體應用」主題，有展匯科（6594）、友威科（3580）、晶焱（6411）等3家半導體相關公司，都將說明最新業績以及營運展望。

櫃買中心表示，之前已分別舉辦過「富櫃200（一）」、「富櫃200（二）」、「富櫃200（三）」、「科技生活」、「櫃買特色」等五場次主題業績發表會，26日進行第六場次「生技醫療」主題業績發表會，邀請醫療器材銷售與代理服務之領導廠商杏昌（1788）、主攻拋棄式醫療器材廠太醫（4126），以及從事罕見疾病藥物與快速檢驗試劑代理銷售廠商科懋（6496）等3家公司經營團隊。截至10月底，生技醫療上櫃公司的總市值為6,091億元，占上櫃公司總市值約16％。

接續27日第七場次「半導體應用」主題業績發表會，有展匯科（6594）、友威科（3580）、晶焱（6411）等3家公司參加。櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，而且各場次都有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看。

(工商 )