飯店餐飲誘客有「三寶」：牛排、龍蝦、吃到飽！而牛肉和龍蝦更有不同品種，為讓食家饕客和吃貨嘗新試奇，台北喜來登安東廳引進有「龍蝦界藍寶堅尼」之稱布列塔尼藍龍蝦，藉此稀有食材誘客。

安東廳自即日起推出「布列塔尼藍龍蝦」頂級饗宴，每套3,800元起，饕客可選擇以「爐烤美國頂級21天乾式靜電熟成肋」或「炭烤美國頂級肋眼牛排」搭配「蒜香烤藍龍蝦」半隻而成雙主菜，亦可單點藍龍蝦，每隻3,800元，藍龍蝦限量供應，需於用餐前五日預訂。

以鮮嫩滋味聞名的法國布列塔尼龍蝦，其中又以平均200萬隻中僅出現1隻的藍龍蝦更為稀有珍貴，許多饕客趨之若鶩，視為一生必嚐的美味。有別於一般龍蝦的紅棕色外殼，全身擁有湛藍色甲殼的藍龍蝦，亮麗外型獲譽為「海中藍鑽」。因數量稀少罕見，需以特製漁籠捕撈，加上生長期為一般龍蝦的兩倍，平均捕撈到的機率為兩百萬分之一，而受到饕客追捧、身價不斐。

藍龍蝦外殼有明顯的斑點，烹調後會呈現與鱈場蟹等深海蟹類相似的白、橘色，若與相近大小的普通龍蝦相比，藍龍蝦的肉質更加細緻晶透、飽滿彈牙，味道濃郁卻又清爽鮮甜，透過簡易、時短的烹調方式，最能突顯與生俱來的鮮美滋味。為讓饕客品嚐其最佳風味，主廚先將龍蝦頭部與蝦螯以低溫浸煮於蔬菜高湯內三分半鐘，讓蝦膏呈現最誘人的半熟狀態、滋味迷人，再將整隻龍蝦佐以蒜末，蒸烤約四到五分鐘，由清雅蒜香引出鮮美海味，搭配兩款頂級肋眼牛排做為雙主菜，海陸雙饗一次滿足，大快朵頤這外來嬌客的絕美風味。

(工商 )