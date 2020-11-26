美國社會目前疫情嚴峻且因選舉嚴重撕裂，總統當選人拜登（Joe Biden）今天在感恩節前夕向全國的談話呼籲民眾團結，「堅定無畏地」對抗這場他預料會再持續數月的疫情。

拜登懇求美國民眾共同療傷並實現共同目標，但尋求連任失利的現任總統川普堅稱選舉舞弊、結果應是他贏，迫使拜登需再三喊話弭平分裂。

「華盛頓郵報」報導，拜登表示儘管聯邦政府有強大力量能對付病毒，等他上任後就會全力動用政府的力量，但每一美國民眾個人都有責任，應盡個人一切所能參與防疫。他敦促美國民眾，只需每個人都做到像戴口罩、限制集會規模與保持社交距離等「簡單步驟」，就能大大降低疫情。

拜登說：「（疫情）分化、惹惱我們，讓我們彼此對立。我知道大家已疲於與疫情奮戰，但我們真的需要記住－我們是在跟病毒作戰，而非與他人或彼此。當下是需要挺直腰桿、加倍努力再戰疫情的時刻，讓我們記著，我們得共同面對、攜手以赴。」

美聯社報導，隨著全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，拜登呼籲美國人民透過配戴口罩和維持社交距離等預防措施來試著遏制病毒潮。他表示，他自己在感恩節前後也採取預防措施，避免傳統的大型家族聚會，只與妻子、女兒和女婿共度假日時光。

拜登今天在德拉瓦州威明頓（Wilmington）的演說中說：「這是我們必須堅定無畏、加倍努力並再次將自己投入這場奮戰的時刻。」

但川普今天再橢圓形辦公室（Oval Office）會議時卻仍在講選舉，稱「這是我們的勝仗。我們贏了很多。」事實上，選舉迄今並未發現系統性舞弊。

全美各地COVID-19病例正在激增，隨著感恩節將至，住院、病故人數和檢測呈陽性的比例也急劇上升；公衛專家已警告，假期預料出現的大型家族聚會恐延長並加速疫情蔓延。

民主黨籍的拜登已組成新型冠狀病毒顧問小組，成員集結科學家、醫師與公衛專家，也計劃在白宮成立COVID-19協調單位來主導旗下政府疫情因應工作。

(中央社)