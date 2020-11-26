美國記憶體廠美光科技股價維持高檔，台DRAM廠南亞科(2408)本周仍在外資及投信持續買超，支撐股價在70元附近高檔整理。

近期外資提前卡位補漲行情、加碼記憶體股，對南亞科上周買超達35975張；外資本周持續站買方，連三天共計對南亞科買超1770張，投信本周以來三天也再買超3008張。

美系外資表示，近期國際資金加碼全球記憶體股，除了南亞科等台廠，三星、海力士和美光也強漲。目前DRAM報價尚未止跌，但預期明年第1季止跌，熱錢應是搶先卡位補漲和景氣行情。

美系外資指出，三星、美光對第4季偏保守態度，平均產品價格(ASP)估持續較第3季下滑，但預估DRAM現貨價格最快可能在11月底至12月出現復甦訊號，明年第1季有機會止跌，後二至三個月將看到廠商獲利及ASP大幅提升。

美系外資預測，DRAM合約價在今年3、4季連續下滑後，明年第1季可望轉為持平，明年第2、3季逐季成長低至中個位數，明年第4季再成長0~5%，廠商ASP也將在明年第1季轉為正成長，明年第2、3季增幅擴大。

另外，南亞科技獲行政院「109年國家永續發展獎」，在公司治理、環境管理、社會共融面向積極呼應國家永續發展目標，全方位優異表現獲得肯定。

南亞科技總經理李培瑛表示，南亞科技今年邁入第25週年，公司高度重視企業公民的責任；秉持創新的核心理念，以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」、「實踐正向影響」三大策略付諸實質行動，落實綠色科技，重視人才培育，積極回饋社會，邁向企業永續，致力成為「智慧世代，最佳記憶體夥伴。」

(時報資訊)