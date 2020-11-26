美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上揚3.9%，反轉前一周的下跌0.3%。30年期固定抵押貸款利率為2.92%，較前一周的2.99%下滑。

2.美國勞工部周三公布，上周（截至11月21日）初次請領失業救濟金人數較前一周增加3萬人，達到77.8萬人，超出市場預期的73萬人，並為連續第二周增加。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為74.85萬人，較前一周增加5000人。截至11月14日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少29.9萬人，為607.1萬人。

3.美國10月耐久財訂單月增1.3%，超出市場預期的月增0.9%。扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.7%，高於市場預期的月增0.5%。扣除運輸的耐久財訂單月增1.3%，優於市場預期的增長0.5%。扣除國防的耐久財訂單成長0.2%。

4.美國商務部公布，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率為33.1%，符合初值，與第二季的暴跌31.4%相比呈現報復性反彈。第三季佔美國經濟總產值量高達70%的個人消費增長略為下修至40.6%，仍遠優於第二季的大減33.2%。核心個人消費支出（PCE）物價指數較前一季上揚3.5%，優於第二季的季減0.8%。

5.美國商務部公布，美國10月商品貿易逆差初值為803億美元，較9月的794億美元擴大，但略低於市場預期的逆差804億元。進口額成長2.2%，為2062.74億元，創下2019年9月來新高。出口額成長2.85%，為1259.86億元。

6.密西根大學11月美國消費者信心指數終值為76.9，略低於經濟學家預期的77。

7.美國10月個人消費支出（PCE）物價指數與9月持平，並較去年同期上漲1.2%，均符合市場預期。核心PCE物價指數與9月持平、較較去年同期上漲1.4%，亦符合市場預期。10月個人支出月增0.5%，略高於市場預期的月增0.4%。個人所得月減0.7%，市場預期為持平。

8.美國商務部公布，10月新屋銷售月減0.3%，遠遜於市場預期月增1.7%。以年率計，10月新屋銷售達99.9萬戶，超出市場預期的97萬戶與9月的95.9萬戶。

9.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少75.4萬桶，市場預期為增加12.7萬桶。受此激勵，國際原油價格連漲第4天，並再度改寫8個月新高。周三紐約期油上漲2.1%，收在每桶45.83美元。倫敦布蘭特期油漲1.7%，收在每桶48.66美元。

10.在周四感恩節前夕公布的經濟數據好壞不一，周三紐約尾盤美指數跌0.14%，報91.999，盤中最低跌至91.927，為近3個月低點。

(時報資訊)