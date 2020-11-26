網家(8044)旗下Pi拍錢包積極連結多樣化生活場景，擴大支付應用體驗，將自11月28日起，進軍台北天母的「士東市場」，提供在地民眾更便利的行動服務。「士東市場」結合傳統菜市場與美食百貨，有五星級市集美譽，更為經濟部選定模範市場。此次Pi拍錢包首度深入市場商圈，大規模導入支付服務至各類型攤商，以「註冊會員贈好禮、送百元買菜金、消費周周享回饋」等三大優惠，透過超值回饋活動，能為進駐商圈合作增添加乘效益。

Pi拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi拍錢包推廣行動支付服務至民眾日常生活，自上線迄今，會員數已突破100萬，合作通路更擴增超過18萬店點。今年民眾對於無接觸付款的意願持續增長，也觀察到更多支付發展的潛力與機會，因此積極拓展連鎖餐飲美食通路，導入清心福全、鬍鬚張、85度C、麥味登及王品集團等品牌，帶動今年前3季Pi拍錢包合作的連鎖餐飲美食通路交易筆數及金額皆較去年同期大幅成長4.5倍。

韓昆舉也指出，看準日常餐飲需求的支付商機，此次深入在地特色場域，透過重點商圈所帶來的群聚能量，擴張支付服務領域及拓展P幣生態圈，也讓民眾可將日用消費累積成P幣點數，藉由點數循環消費的特性，使點數經濟貼近日常生活，打造更全面多元的應用生態圈。

(時報資訊)