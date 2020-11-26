台灣景氣持續增溫，企業對第四季樂觀看法偏樂觀；根據美商鄧白氏發布2020年第四季「台灣企業樂觀指數」報告指出，企業對第四季的銷售量、淨利潤及新增訂單量持樂觀看法，服務業比製造業更為樂觀。

美商鄧白氏發布2020年第四季的「台灣企業樂觀指數」報告，此訪問目的在衡量商業社群的脈動。最新調查結果顯示多數受訪企業對第四季景氣持正面態度，其樂觀程度相較第三季樂觀。以六項參數來看，相較銷售價格、備貨水準及雇用員工數，企業對第四季的銷售量、淨利潤及新增訂單量持樂觀看法。

根據美商鄧白氏調查結果，可以發現約67%的受訪企業預期2020年第四季的新增訂單量會比去年同期增長或維持不變，惟多數受訪企業預期其產品的銷售價格在第四季會下降。

美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出：2020年台灣第四季整體企業樂觀指數為46，優於第三季。主要源於企業回答持平的比重大幅下降。相較製造業，服務業對景氣看法稍樂觀。

所有產業裡，房地產業對第四季的預期銷售量、新增訂單量和銷售價格最為樂觀，而飯店和餐飲業對第四季的預期銷售價格、新增訂單量和雇用員工數最不樂觀。

對照台灣產業報告與政府統計數據，每年第四季是年底購屋旺季的開始，今年年初因受新冠疫情影響，買氣略顯觀望，下半年國內疫情逐漸獲得控制，市場氛圍轉趨正面，房市交易持續增溫，房地產業界多認同下半年買氣將優於去年同期。飯店和餐飲業雖受益於中秋和國慶連假帶動，但因為今年受新冠肺炎疫情衝擊過大，全年餐飲營收，恐難在年底前翻轉今年跌幅。

美商鄧白氏全球首席經濟學家Arun Singh在評論調查結果時表示：台灣企業樂觀指數調查於2020年9月底至10月初進行，當時各項景氣訊號指出，台灣經濟非但不會因疫情影響而衰退，還能從全球貿易中獲益。台灣由於產業結構與科技應用高度相關，得於全球持續彈升的5G電信及IT設備零售需求下，維持高經濟成長。

(時報資訊)