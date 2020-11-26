歐盟數位主管布列頓(Thierry Breton)周三指出，如果科技巨擘違反歐盟新規定濫用市場權力，未來將遭到罰款。

布列頓將在兩周後提出兩項草案，分別是數位服務法(DSA)和數位市場法(DMA)，皆將影響到谷哥、蘋果等跨國科技大廠。

數位服務法要求科技公司解釋其演算法，對監管單位開放其廣告檔案，並且需能在平台更好地處理仇恨言論和有害內容。

數位市場法則對線上守門員(例如谷哥搜尋)列出一系列要求，例如對競爭對手和監管單位進行部分資料的分享，或是偏愛自家服務的違法行為。

布列頓表示，違反規定者首先是罰款，再來是更大的罰款，然後是補救，到競爭規定的最後，則是結構性分拆，「從罰款到分拆，當然只在歐洲市場進行」，而企業分拆並不是目標，只是確保必要時的手段。

另外歐盟為避免企業和公民依賴於亞洲和美國的數據，執委會提案新規則，讓商業和研究機構可以分享公共的和個人數據，歐盟希望在開發個人化的健康治療、氣候變遷議題、發展精準農業的技術上，都能因此獲益。

歐盟反壟斷專員維斯塔格(Vestager)表示，數據應該是可取用的，該類數據的分享應該是安全的。數位事務主管布列頓也指出，對於數據流通，我們需要民眾的信心。

歐盟此前一數據策略，欲創建單一數據市場，協助技術公司與矽谷抗衡。歐洲在第一波數位革命落後，例如社群媒體、手機、線上購物等領域，看到自身在產業數據競爭的潛力。

(時報資訊)