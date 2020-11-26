讓許多歌迷期待的五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021 演唱會，即將在11月29日開放桃園場、台中場售票，1月10日開放睽違16年的台南場售票，本次巡迴演唱會由玉山銀行獨家金融業贊助。

為回饋廣大玉山卡友，每場次特別規劃「玉山卡友專區」，提供所有玉山信用卡友提前1小時於上午10點優先購票，請喜愛五月天的朋友們準備好玉山信用卡，把握難得機會現場感受五月天演唱會的魅力！

華人天團五月天在今年5月舉辦的「突然好想見到你」線上演唱會，短短一小時就累積超過4,200萬人收看，並在現場1.6萬個座位放滿螢光棒，代表著在螢幕前共同參與的歌迷們，並相約下一次的美好相遇。

本次五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021 演唱會將進行北中南巡演，包含12月的桃園國際棒球場、2月的台中洲際棒球場以及3月的台南市立體育場，合計15場次，要和歌迷朋友們一起共度跨年、過年以及五月天成軍24週年的重要時刻，也代表著五月天真的好想好想見到大家。

玉山長期支持優質藝文活動，本次除了提供玉山卡友獨家優先購票權益，玉山銀行也自11月12日起推出演唱會門票抽獎活動，包含使用玉山信用卡消費每滿1,000元、於玉山網路銀行／行動銀行完成外幣、基金指定交易、加入玉山e.Fingo數位會員，皆可享有五月天「好好好想見到你」演唱會門票以及玉山獨家紀念贈品之抽獎機會，購票資訊請參閱相信音樂官方FB。

(中時 )