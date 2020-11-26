港星吳綺莉1999年和成龍發生婚外情，生下女兒吳卓林（小龍女），不過母女倆近年頻傳鬧翻，甚至還為此鬧上警局，對於外傳吳綺莉與吳卓林關係已降至冰點，吳綺莉經紀人則是罕見對外發聲，呼籲媒體能高抬貴手放過吳綺莉。

經紀人表示日前是吳卓林21歲生日，受吳綺莉委託發了簡訊祝福，未料至今仍是「已讀未回」，對此經紀人表示吳卓林已經長大成人，有自己獨立人格和人生，吳綺莉則又回到一個人生活，雖然母女倆的關係還沒恢復到能好好溝通的地步，但吳綺莉卻保有著與女兒聯繫的方式，希望有天能恢復昔日的母女互動。

吳綺莉微博全文。（圖／吳綺莉微博）

「小龍女」吳卓林2年前她和大12歲的混血女友Andi在加拿大註冊結婚，數個月前Andi曾二度刪掉兩人過去合照，也讓婚變傳聞再起，對此經紀人表示吳卓林和Andi沒友分手，身為夫妻傳出爭吵也是難免的，更強調吳卓林在加拿大過著普通人生活，可以說是感到相當自在。

最後，經紀人也替吳綺莉向媒體喊話：「希望大家饒過她，求放過，不要再瞎寫了」，也強調她已經完成母親此角色的任務，如今重心回歸到演員身分，而吳綺莉也轉發經紀人影片，並寫下：「一個人就一個人，用心演戲，用心工作」，似乎透露出重心將放在衝刺事業上。

(中時新聞網)