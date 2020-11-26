受疫情影響，企業、大廠避免群聚紛紛取消大型尾牙，鼓勵舉辦部門聚餐，此趨勢也使今年尾牙市場「微型化」，王品集團率先同業施行「安心專案」，因優惠內容豐富，市場反應熱且詢問熱度高，如今再祭出「微尾牙專案」且成功吸引企業下單。

王品集團「微尾牙專案」包括：王品牛排消費10客套餐（含以上）贈送套餐券一張價值1,529元（含服務費、可當次折抵）、還送價值748元紅酒乙瓶。夏慕尼推出消費10客（含以上）套餐，即享套餐88折優惠。部門人少的朋友，日式定食新品牌-町食、品田牧場，推出4客、8客套餐，享85折、88折優惠。

除上述比餐券更超值的優惠外，台中米其林餐盤推薦-THE WANG、西堤、陶板屋、藝奇、原燒O-NiKU、享鴨、沐越、莆田、丰禾、聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮也提供多人折扣、主餐升級、離峰優惠、指定飲品無限暢飲等活動，各公司行號可依預算、餐點種類選定喜好的品牌來場優質、溫馨的年終派對。

年關將近，王品集團各品牌積極搶佔微尾牙商機，子公司「萬鮮」搭上宅經濟列車，一系列推陳出新的產品，在各大連鎖通路都有亮眼表現。「萬鮮」年菜去年初試啼聲，集合集團四大中餐品牌，早鳥優惠3天迅速完銷、賣出1.6萬份，網路好評、迴響不斷。今年，萬鮮進一步以自有品牌-「王品嚴選」，再攻年菜市場，王品集團主廚群聯手，高檔食材、金牌廚藝、搭配超心動早鳥價格，主打菜色未上市，科技龍頭大廠已經提前下單預購，作為犒賞同仁的年節禮品，「王品嚴選」年菜將為年菜市場再掀熱度。

美食app「王品瘋美食」，原訂11/30日截止的「吃一送10Fans Go Go！」活動，為答謝百萬鐵粉踴躍支持，快閃加碼再送千，只要會員在11/30日前將「王品振興分享券」全數用完，王品集團就加送10張100元「王品鐵粉感謝券」，使用期限從11/26-12/20日。

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