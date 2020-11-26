今年建商年底推案計劃，會提早入冬？！根據26日住展雜誌最新公布的調查發現，受到政府喊話可能出手打房的寒蟬效應，建商普遍都自省不能掉以輕心，第四季推案動能已比原本預估，大幅萎縮2成多。

據住展雜誌今天公布的統計，今年1～9月，北台灣預售新建案推案量為9,453.6億元，換算為推案月均量約1,050億元，推案動能強勁；但在今年10月之後，推案月均量僅剩934億元，案量縮減幅度十分明顯。

住展雜誌研發長何世昌表示，因今年10月起，政府官員頻頻釋放可能打房的訊號，房產業者為了迴避風頭，紛紛放慢推案腳步，自律性為房市降溫，以致於傳統推案旺季卻旺季不旺。

專家指出，現在建商紛紛躲避打房風頭，今年推案旺季已確定不旺。

何世昌表示，今年因受到打房說的影響，10月、11月推案月均量只剩934億元，不僅比前三季月均量減少近11％，更比原先預期的1,200億元月均量大減約22％。

何世昌分析，業者放緩推案腳步的關鍵，當然與政府態度有關。因為政府不希望業者炒作哄抬、和預售屋未取得建照就偷賣，除了放話打房之外，還啟動預售屋聯合稽查。而業者不想與政府作對、更不希望政府真的出手打房，於是便避其鋒芒，傳統推案旺季因此泡了湯。

尤其「紅單」被視為炒風最明顯的新竹，第四季推案更是明顯衰退。前三季推案月均量近96億元，但10月與11月推案月均量竟驟降至22.7億元，衰退幅度高達七成多。

(工商 )