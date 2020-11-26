全聯主打價格親民，且分店都位在住宅區，深受民眾喜愛。不過，有民眾表示，日前在選購「促銷品」時發現盲點，買二件竟然比買一件貴，令她傻眼，貼文也引發網友討論，並直言「買多...全聯賺多無誤」。

一名網友於《我愛全聯－好物老實說》發文指出，日前逛全聯時，意外發現開放冷藏櫃中促銷標籤，其中一瓶發酵乳貼著「買多賺多」的優惠，上頭寫著「單瓶72元，買兩瓶優惠160元」，一旁還有斗大的標語標著「平均一件80元」，讓原PO看了直喊這根本惜售吧！

有網友表示，購物時許多促銷標籤都要仔細精算，才不會當了冤大頭。（圖／翻攝自我愛全聯－好物老實說）

貼文一出後，掀起不少網友熱烈討論，「數學不好真的不要去全聯」、「買多...全聯賺多無誤」」、「全聯日常」、「我要分開結帳」、「這個價錢都可以去好市多買大瓶的」、「全聯的幕後團隊真的很強大」、「請支援數學老師」、「內部有在做手腳嗎？ 還是員工頭腦裝XX似乎已經是日常了」。

有知情人士透露，「像是這種優惠標籤，通常是總公司發下來的價格卡，並非各分店自己製作的，歡迎去0800客服投訴。」因此，有不少消費者表示「並不會挑特價時再買，因為有特價反而比較貴」，並提醒購物時，都要再三地仔細精算，才不會當了冤大頭。

(中時新聞網)