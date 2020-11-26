高市朱姓女子日前幫休克女同事CPR搶回一命，但事後卻被女同事怪罪還揚言提告，朱女氣得將該事件上網公審。25日晚間女同事舅舅私訊朱女道歉，表示姪女剛做試管嬰兒反應才那麼大。朱女回應，請女同事親自來道歉，不要透過長輩。

朱女強調，女同事在該事件後還三番兩次挑釁她，想了很久真的氣不過，才選擇PO文。朱女也在臉書強調，除非女同事向全台醫護人員包括EMT公開道歉，否則不會撤文。

自稱當事人舅舅的男子私訊朱女表示，從小撫養姪女長大、就像第二個爸爸。最近姪女剛做了試管嬰兒，怕失去小孩，對被CPR的反應才那麼大。男子也多次對朱女表示歉意，也想當面向朱女致謝。

男子解釋，他姪女心底難捉摸，前陣子和娘家鬧的不愉快也沒回家，最近還進了醫院。男子甚至還貼出姪女結婚時的照片，此舉反倒讓朱女不悅。

朱女回應，該事件讓她好一陣子不想再去消防隊幫忙，最後說「她住院、肚子裡的孩子都和我沒關係，其他的事都我不想知道，請她自己想好要怎麼跟我求原諒再來說」。

朱女曾受訓取得EMT1緊急救護技術員執照，有8年救護志工資歷。2個月前公司女同事突然休克、失去意識，由於公司地處偏遠，為了把握黃金救援時間，公司直接派車將當事人送往醫院，朱女則隨車展開CPR，在沒有AED輔助的狀態下、獨自壓了15分鐘、壓到快沒力氣，當事人終於恢復自主呼吸跟心跳。

沒想到女同事康復出院後卻對朱女說「妳做CPR把我壓傷了！」質疑朱女CPR方式不對，導致她手有傷口、肋骨瘀青、心律不整，最後甚至揚言提告。朱女事後氣得在臉書上痛罵「早知她會這樣對我，當初真的可以選擇不急救！」。

(中時 )