日本共同社26日消息稱，多名日本大使館相關人士透露，日本新任駐華大使垂秀夫25日乘坐民航客機抵達山東青島的機場。在接受新冠病毒檢測後，搭乘日本大使館租借的車輛，今天（26日）抵達北京到任。報導稱，他將在大使官邸度過陸方要求的2周隔離生活，以這種不尋常的方式開啟任期。

受到新冠肺炎疫情影響，東京直飛北京的航班尚未恢復。報導稱，日本政府為了讓垂秀夫在北京的大使官邸進行隔離，在日本航空和全日空飛往大陸的航班到達地中，選擇了從距離北京最近的青島入境。

據多名相關人士透露，垂秀夫為避免與外界接觸，乘坐帶衛生間的車輛花8小時由陸路進京。隨行的夫人也將同乘一輛車，而官邸的廚師將在青島接受隔離。

報導提到，垂秀夫的隔離定於下月10日結束。隔離期結束後，垂秀夫將向大陸外交部遞交國書正式履新。按照慣例，履新後有望舉行媒體見面會。

此次是垂秀夫第四次在北京工作。公開資料顯示，垂秀夫於1989年首次在日本駐華大使館工作，擔任二等秘書官。1995年第二次來京出任日本駐華大使館一等秘書官。2011年以日本駐華大使館政務公使身份第三次在北京工作。

垂秀夫1961年5月生於大阪，今年59歲。1985年，從京都大學法學部畢業後進入外務省工作，1986年赴南京大學留學，能說一口流利的中文。除在北京的工作經歷外，垂秀夫還曾出任日本駐香港總領事館領事、日本台灣交流協會駐台北事務所總務部長等職務。在被任命為新任駐華大使之前，擔任外務省官房長（注：日本外務省的一個職務，總管人事、宣傳、各部門行政事務等工作）。

(中時 )