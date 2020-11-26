新冠肺炎肆虐全球，各國加緊研發疫苗。中國醫藥集團有限公司副總經理石晟怡表示，國藥集團已向大陸國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。國藥集團董事長本月初透露，今年底新冠疫苗產能大概能達1億劑，按照大陸國家要求，明年產能會超過10億劑。

劉敬楨上周表示，國藥集團研製的新冠肺炎疫苗，已在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、秘魯、阿根廷等10個國家展開國際臨床3期實驗，共有近6萬名受試者，其中4萬多人已完成2針免疫後14天的採血，各項表現非常好。

大陸自今年7月22日正式啟動新冠疫苗緊急使用，國藥集團研發的2款疫苗已納入緊急使用。劉敬楨指出，在緊急使用情況下，至今已在近百萬人身上接種疫苗，未有接到嚴重不良反應的報告，只有個別人士有輕微症狀。

此外，全球超過150個國家的工程項目建設人員、外交人員、留學生等接種疫苗後，至今沒有出現一宗感染病例。他舉例稱，某跨國公司在國外的辦事處共有99名員工，其中81人接種疫苗；辦事處爆發疫情後，未接種疫苗的18人中有10人感染，已接種疫苗的人員無一感染。

大陸《疫苗管理法》明確規定，當出現特別重大公共衛生事件，大陸國家衛健委可提出緊急使用疫苗的申請，並由國家藥監局組織專家論證並同意，在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗，目的是在醫務人員、防疫人員等特殊人群中，先建立起免疫屏障。

(中時 )