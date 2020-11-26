外媒引述兩位知情人士指出，印度對來自中國電子產品品質許可的嚴格管控，導致10月蘋果新款iPhone的進口放緩，並影響小米和OPPO等公司的智慧手錶進口。

值得注意的是，向印度標準局（BIS），也就是該國的品質管控機構提交的申請，通常在15天內處理完畢，但現在有些申請需要長達兩個月或更長時間。

路透報導，知情人士表示，當蘋果新款iPhone 12遭遇延遲時，蘋果印度高層呼籲BIS加快審批速度，並保證蘋果將繼續擴大在印度的組裝業務。目前尚不清楚iPhone 12的審批程序被推遲多長時間。

據BIS網站數據顯示，截至25日，有1,080份提交的筆電、平板電腦及其他設備的申請正在等待中，其中669份申請的等待時間超過20天。數據指出，這些包括緯創、仁寶在中國的工廠生產的設備，以及海康威視的設備申請。其中部分申請自9月以來就一直處於等待狀態。

另一方面，印度24日禁用43款手機應用程式，其中包括阿里巴巴電商應用軟體全球速賣通（Aliexpress），發起新一輪針對中國的網路制裁。此前，印度和中國軍方在中印邊境發生衝突，雙方僵持長達數月之久。

(工商 )