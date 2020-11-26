花蓮縣消防局人事主任杜周億現年50歲，今晨搭火車前往台北出差，過程中突然感到身體不適，在座位上昏迷，民眾見狀趕緊通報，並在新城站把人帶下車，施作CPR，救護人員抵達發現已無心跳，立即送往花蓮國軍總醫院搶救，仍不治身亡。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，杜周億今天一早從花蓮站搭乘6點多的火車，準備前往台北出差，出門前無任何異狀，抵達新城火車站時，就已經昏迷，民眾見狀通報後，有先行施作CPR搶救，救護人員約6點17分許抵達新城站時，已無心跳，送往花蓮國軍總醫院急救，在8點宣告不治。

林文瑞表示，初步研判杜周億在花蓮往新城途中，已感到身體不適，可能因心血管疾病導致，由於杜是在搭火車前往開會的途中過世，會以因公殉職撫卹。

據了解，杜周億平時喜好爬山運動，看起來健康無異狀，且有1個讀高中的女兒，妻子則在國小上班，現在家屬正協助後事。

花蓮縣消防局救護指揮科長黃瑞明得知此事後，感到十分錯愕，他說，杜主任潛心學佛，個性隨和、人緣佳，發生憾事大家都感到不捨。

(中時 )