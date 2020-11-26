Tesla電動車銷售亮眼，且半導體需求強勁，導線架廠-順德(2351)營運持續加溫，亞系外資券商調高順德2021年每股盈餘19%，並將順德目標價上調至105元，在外資力挺下，順德今天盤中股價強攻漲停板，創下2019年3月22日以來新高。

順德近兩年營運先後受到中美貿易戰及全球車市衰退衝擊，尤其是今年上半年歐美各國因疫情封城封國，車廠停工，順德營運陷入谷底，不過，隨著疫情趨緩，歐美各國陸續解封，車廠復工恢復拉貨，且非蘋智慧型手機新機拉貨啟動，順德第3季稅後盈餘為9200萬元，季增32.41%，營運走出谷底，累計前3季營業毛利為9.1億元，營業淨利為3.68億元，稅前盈餘為3.24億元，歸屬於母公司淨利為2.1億元，每股盈餘為1.16元。

由於半導體需求強勁，且車用電子應用持續增加，加上Tesla電動車銷售亮眼，順德營運可望持續攀高，法人預估，順德第4季有機會優於第3季，明年業績可望重回成長軌道。

亞系外資出具最新報告指出，順德客戶ST(意法半導體)及Infineon(英飛凌)訂單穩定恢復，車用電子應用推動營收回升及利潤率上揚，隨著日本廠商逐漸淡出市場，且在車用/工業電源及分離式元件導線架市場，順德仍是領先廠商，市佔率達17%，而汽車市場復甦及車用電子推動了半導體IDM廠銷售全面回升，我們將順德2020年/2021年營業毛利率提升了74ppt/123ppt，以反映產能利用率提升和產品組合優化，我們將順德2020年/2021年EPS分別提高了9%/19%，並預測2020年到2022年營收/獲利複合成長率為22%/98%，重申「買進」評等，目標價從65元提高至105元。

(時報資訊)