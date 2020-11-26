據住展雜誌統計，今年1月到9月，北台灣新建案推案量為9453.6億元，換算為推案月均量約1050億元，推案動能強勁。但在今年10月已降，推案月均量僅剩934億元，案量縮減幅度十分明顯。住展雜誌研發長何世昌表示，因今年10月起，政府官員頻頻釋放可能打房的訊號，房產業者為了迴避風頭，紛紛放慢推案腳步，自律性為房市降溫，以致於傳統推案旺季卻旺季不旺。

何世昌分析，業者放緩推案腳步的關鍵，當然與政府態度有關。因為政府不希望業者炒作哄抬、和預售屋未取得建照就偷賣，除了放話打房之外，還啟動預售屋聯合稽查。而業者不想與政府作對、更不希望政府真的出手打房，於是便避其鋒芒，傳統推案旺季因此泡了湯。由於業者多半預期房價短期內不會下跌，建案晚一點推出也不會損及利潤，所以順水推舟放慢推案進度合情合理。但預期在風頭過後，延推的建案終究還是得推出；假如政府沒有新動作的話，最快在12月推案進度就會恢復正常，推案量會明顯放大。

一般情況下，Q4是傳統推案旺季，月均量往往會比前三季高出一成到二成不等。但今年因受到打房說的影響，10月、11月推案月均量只剩934億元，不僅比前三季月均量減少近11％，更比原先預期的1200億元月均量大減約22％。北北桃竹等地，只有桃園市還能維持正常的推案節奏，10月以來推案月均量仍超過3百億元，較前三季月均量多出約35％。至於基隆雖同樣成長，但因今年來推案量始終偏低，數據意義並不大。

在台北市的部份，由於北市地政局對於新建案稽查較為頻繁，再加上外界對北市房市關注度較高，因此業者相對比較謹慎，10月與11月月均量降至184億元，較前三季月均量減少約32.6％。新北市前三季推案月均量約433億元，10月與11月月均量約401億元，減幅約7.5％。

新竹地區則是推案量衰退幅度最大的地方，前三季推案月均量近96億元，但10月與11月推案月均量竟驟降至22.7億元，衰退幅度高達七成多。新竹推案量大幅下滑的關鍵，在於竹縣消保官宣布全面禁止紅單，並約談出現排隊買房相關的房地產業者，不僅使業者態度由高調轉低調，也延後建案公開時間，推案量因而急劇下滑。

(時報資訊)