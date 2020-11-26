今天上午不少居住在新竹及苗栗居民紛紛聽到高空與沿海傳來不少疑似戰機急速飛行的聲響，由於相當頻繁，引起民眾在網路上留言討論「是否又有大陸軍機來了」，甚至有民眾詢問「F-16戰機復飛了嗎?。」軍方則否認上午有進行操演。

不過根據專業飛航網站顯示，今天一早美軍有一架偵察機從日本嘉手納空軍基地起飛，從台灣北部空域掠過。但我方對於在防空識別區外的美方軍機向來部會進行驅離或攔截，西南部空域也未見大陸軍機侵擾，因此民眾聽聞的戰機聲頗啟人疑竇。

據了解，聽聞戰機聲響的大多是新竹及苗栗一待民眾，由於新竹基地正在整修跑道，幻象戰機除了保留戰備機外，全都移轉駐防在台中清泉崗基地。另外苗栗地區也沒機場，最有可能的狀況是，因清泉崗目前有兩個聯隊，因此起降頻率恐比過去多出一倍，才讓民眾感到狀況異常。

本報查證詢問空軍司令，軍方表示目前正進行天安特檢的F-16戰機並未復飛，且今天並未有進行任何操演，各基地均進行正常例行性飛行訓練。

(中時新聞網)