桃園市長鄭文燦今（26）日上午率團跨海訪問「兄弟縣」金門，首站出席在金大登場的「金門和平學國際學術研討會」。（李金生攝）

在政壇聲望看漲的桃園市長鄭文燦今（26）日上午率團跨海訪問「兄弟縣」金門，在2天行程中將走訪興建中的金門大橋和離島小金門，今天下午並與楊鎮浯縣長進行「鄭楊會談」，雙方團隊將擦出甚麼樣的火花，為2地再增進友好情誼，受到鄉親矚目。

金門縣與桃園市在1996年由縣長陳水在與劉邦友市長代表締結「兄弟縣」，當地往來機場的主要幹道還命名「桃園路」紀念。目前金門旅台鄉親約40萬人，有不少設籍於桃園市平鎮、中壢、龍潭、龍岡一帶。在桃園市有「金門日」，每年雙方都派員參加，交流十分熱絡。

鄭文燦市長今天上午帶領市府團隊抵金後，首站赴金大拜會校長陳建民，並在「金門和平學國際學術研討會」中致詞，同時以「城市面面」進行專題演講。下午除至台開參觀風獅爺購物中心外，並與楊鎮浯縣長在昇恆昌金湖大飯店進行縣政交流座談會。

明天，鄭文燦一行也將走訪金門大橋和小金門「白色藝術季」活動和景點，同時拜會金防部指揮官賀政中將等人。

(中時 )