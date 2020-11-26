廢死議題在台灣引起正反聲浪，國民黨智庫今天公布民調顯示，高達九成不贊成廢死，89.9％不認同以「有教化可能」或「精神異常」，對殺人犯減輕刑責，另外，蔡政府執政4年多來，仍有近六成民眾不信任台灣的司法。智庫內政法制組副召集人何展旭說，廢死是民進黨的神主牌之一，近幾年暗度陳倉不執行死刑，達成實質廢死。

根據國民黨智庫的最新民調指出，高達90.8％民眾不贊成廢除死刑，僅4.7％贊成；當問到對於殺人犯，法官經常以「有教化可能」或「精神異常」等因素，給予減輕刑責，甚至無罪釋放的判決，有89.9％不認同，僅4.4表示認同。

國民黨智庫內政法制組副召集人何展旭表示，廢死是民進黨的神主牌之一，明白寫在黨綱中，蔡政府四年前上任後，表面上說「廢死必須有社會的共識與完整的配套，但這2個條件在今天台灣社會，還都不完整、不存在」，行政院長蘇貞昌則在立院說，「有些罪惡天地不容，死刑既然判決定讞就該執行」。

何展旭指出，然而實際上卻「暗度陳倉」不執行死刑，這幾年死刑執行屈指可數，台灣幾乎已經「實質廢死」，也因此，造成「法官不判死，死刑不執行」的刻板印象，導致有近九成民眾不認為法官可因「有教化可能」或「精神異常」，給予減輕刑責。

另外，蔡政府上任後，推動司法改革，但仍有近六成（59.8％）對台灣的司法沒有信心，僅32.4％有信心。何展旭說，蔡政府的司改政策五花八門，從司改會議大放天燈，到國民法官參審制、大法官釋憲制度憲法訴訟法的立法，令人目不暇給，但人民卻無感，仍對對司法不具信心。

何展旭表示，從法官性騷擾助理，到檢察官到幼兒園「私設刑堂」審問幼童，以及總統提名不適任的大法官，甚至把大法官找來問話等，顯示總統公然把手伸進司法，讓人民無法相信司法的公正性，認為法官無法獨立審判。

(中時 )