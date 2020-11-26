4年前男子湯景華不滿官司沒打贏，竟到和他有爭執的翁姓男子住家騎樓縱火，把無路可逃的翁家人當成「甕窯雞」活活燒死，釀成6人慘死悲劇，歷審都認為求其生而不可得判處死刑但遭撤銷，台灣高等法院更二審開庭，他的律師說湯身體狀況不佳求交保。

湯男到新北市三重某餐廳用餐時，和在店內用餐的翁祥智發生爭執，他對翁等人提出傷害等告訴，但法院判決翁等人無罪確定，湯男因此不滿，3年前到翁住家樓下，在機車上點火後離開，大火造成翁的父母及親人共6人被燒死。

檢察官直言本案罪證明確，「憐憫不花錢、慈悲賺人心」，被害人的痛苦悲傷，不是外人能感同身受，且湯男不承認放火，冷血殺人應判死刑，才能實現刑罰權的正義。一審到更一審都認為湯男惡行重大且犯後沒有悔意，將他判處死刑。

上訴後，最高法院認為，更一審就火災原因鑑定人的證據調查未依照交互詰問法則，也未讓湯景華及律師表示意見，且引為認定犯罪的證據未在審判期日調查，且起火點是否只有一處，湯是否直接對住宅放火都有待調查，因此撤銷死刑發回更審。

(中時 )