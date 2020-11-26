「未查廠不准進口」 蘇揆拍板萊豬進口5措施(圖/行政院提供)

行政院會上午聽取衛福部「進口豬肉之全方位管理措施」報告，蘇揆表示，未來將透過赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等作法，從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。

蘇揆表示，為消除民眾的食安疑慮，這段期間傾聽人民訴求，以嚴謹的態度，不斷的研議具體作法，今天由衛福部提出「進口豬肉全方位管理措施」，嚴格把關，包括：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。

在赴美查廠方面，蘇揆表示，未曾進口來台的肉品廠，需經我派員赴美查廠後方得進口；新增貨號方面，進口豬肉比照牛肉管理，依照部位給貨號(現行牛肉貨號51項、豬肉22項，將來會增加到67項)，管理從源頭管制到流向。

在逐批查驗，蘇揆說，明年1月1日起，進口豬肉必須逐批查驗，確保符合國際標準；清楚標示部分，1.「標示跟著肉走」，從大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路下到店頭、攤商，讓消費者一目瞭然，自由選擇，同時也可清楚溯源追蹤。2. 衛福部統一印製，提供批發商自行運用（圓形是臺灣豬，三角形是進口豬，且各產地國都有），全力落實標示到位。

蘇揆並呼籲所有業者，可以使用政府發給標示貼紙、或自行上網下載標示貼紙，或者自己用筆寫標示。自明年1月1日起，没有標示、標示不實，都要負責受罰。

最後，在嚴格稽查部分，蘇揆說，嚴格稽查把關，要人給人，要錢給錢，已經核定2.6億元，補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費，共3.2億元。請相關部會及地方政府確實做好把關工作，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者，一律嚴懲重罰。

政院也說，教育部已修訂營養午餐團膳契約，明白規定明年1月1日起，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒，一律重罰。每人每餐的獎勵，也從原本的3.5元，大大提高為6元。用契約規定，還用經費補助，就是政府有決心做好把關。

(中時 )