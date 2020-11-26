大陸商務部26日表示，2021年是十四五規劃開局之年，要努力開創消費促進工作新局面。要加速商品與服務消費潛力釋放，穩定及擴大汽車消費，提振家電、家具消費，擴大進口商品消費，促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。

中國汽車工業協會稍早指出，預計11月大陸車市表現一般，銷量與10月相比略有下降，若第四季汽車銷量與2019年同期持平，預估2020年汽車銷量將會下滑約5％。此外，考量到新冠肺炎疫情反覆與全球經濟環境低迷，估計大陸車市2021年仍會處於調整期。

界面新聞報導，大陸商務部在北京召開的消費升級行動計畫推進會議中指出，要促進城市和鄉村消費擴容提質，培育國際消費中心城市，高品質推進步行街改造提升，優化便民消費載體，提升電商進農村。

在傳統與新型消費方面，大陸商務部表示，要推動兩者融合，提升傳統消費，並培育新型消費。

(工商 )