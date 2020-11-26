知情人士透露，民主黨總統當選人拜登有意提名唐尼倫（Tom Donilon）擔任美國中央情報局（CIA）局長。唐尼倫是美國資深外交官，在前總統歐巴馬任內曾任國家安全顧問。

路透社報導，共和黨總統川普曾直指中情局為「深層政府」（Deep State），試圖破壞他的總統職權。中情局與白宮4年來關係緊張，可能使中情局選任成為未來拜登政府最艱鉅的挑戰之一。

據悉，將於1月20日就職的拜登也考慮提名莫瑞爾（Michael Morell）。莫瑞爾曾任中情局副局長，在前總統歐巴馬任內兩度出任中情局代理局長。

拜登擔任歐巴馬副總統的8年期間，身處國家安全小組核心，將與唐尼倫和莫瑞爾密切共事。

目前，拜登已選用歐巴馬政府的資深官員出任國家安全要職，包含前副國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，以及前中情局副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監。

(中央社)