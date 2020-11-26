知情人士透露，民主黨總統當選人拜登有意提名唐尼倫（Tom Donilon）擔任美國中央情報局（CIA）局長。唐尼倫是美國資深外交官，在前總統歐巴馬任內曾任國家安全顧問。
路透社報導，共和黨總統川普曾直指中情局為「深層政府」（Deep State），試圖破壞他的總統職權。中情局與白宮4年來關係緊張，可能使中情局選任成為未來拜登政府最艱鉅的挑戰之一。
據悉，將於1月20日就職的拜登也考慮提名莫瑞爾（Michael Morell）。莫瑞爾曾任中情局副局長，在前總統歐巴馬任內兩度出任中情局代理局長。
拜登擔任歐巴馬副總統的8年期間，身處國家安全小組核心，將與唐尼倫和莫瑞爾密切共事。
目前，拜登已選用歐巴馬政府的資深官員出任國家安全要職，包含前副國務卿布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，以及前中情局副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監。
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。