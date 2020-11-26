蔡政府明年元旦將開放含萊劑美豬進口，立法院時代力量黨團今質疑，衛福部過去對於進口肉品邊境查驗時，若查獲含萊劑的進口豬肉產品，僅退運或銷燬處置，並未依《食品安全衛生管理法》第15條及第44條處6萬元至2億元罰鍰。時力黨團總召邱顯智表示，政府防範非洲豬瘟時，旅客攜肉入境除銷毀肉品，同時處高額罰鍰，業者進口萊劑豬肉品卻未裁罰，要求衛福部對「輸入」定義要一致。

針對萊豬進口源頭管理爭議，邱顯智今上午與黨籍立委陳椒華、王婉諭於立法院衛環委員會舉行記者會，邱顯智指出，目前所有肉品進口僅有4％的邊境查驗率情況下，豬肉查到含萊克多巴胺卻僅退運或銷毀，導致部分業者會心存僥倖進口萊劑豬肉，一旦開放含萊劑豬肉進口，衛福部如何衛人民的食安跟健康把關，呼籲政府應正視邊境查驗漏洞問題。

相較之下，2018年為因應非洲豬瘟疫情爆發，行政院與立法院迅速修正《動物傳染病防治條例》，對自疫區攜帶肉品入境的旅客，除將肉品沒入銷毀外，更處以至少20萬元的罰鍰，截至1今年月已裁罰600多件，但衛福部對於查獲廠商進口含萊劑豬肉，僅要求退回或銷毀，態度消極。

現行邊境查驗發現含萊劑豬肉品採取退回或銷毀作法，主要原因在於衛福部依照《食品及相關產品輸入查驗辦法》，「輸入」指的是還在邊境進行查驗，尚未取得許可證的產品；而《食品安全衛生管理法》的「輸入」指的是進入台灣境內、進到市面，所以在邊境查驗通關前查獲的不合格肉品，無法適用《食品安全衛生管理法》開罰。

王婉諭說，衛福部應該在法規上避免相同「輸入」名詞，卻存在不同定義的狀況，呼籲衛福部未來應加強邊境查驗能量，同時將法規「輸入」定義一致，不該輕輕放過違法業者，落實源頭管理作為。

(中時 )