台北市明倫社會住宅開放申請，其中44坪房型最貴月租金要4萬500元，平均月薪要13萬才能負擔得起，引發熱議。市長柯文哲26日表示，蓋社宅不是要打房用的，目標是抑制房價，不是讓房價整個崩盤，希望緩緩將房價控制，不是一下子，這是有策略。

柯文哲昨宣布明倫社宅開放招租，但3房型、44坪的租金高達4萬500元，挨轟根本不符合居住正義。

柯今出席自來水處配水池改建工程動土典禮，面對外界質疑，他表示，市府內部有很多辯論，租金目標是市價85折，希望緩緩將房價控制下來，不是一下子，這是有策略的，比旁邊的房價租金低。

活動後，柯文哲進一步說明，租金經計算後一定是比市價低，不過內部討論時有2個爭議，如果要便宜，面積要有效使用，廁所、廚房、客廳共用，每個人居住面積少一點，價格會低一點，但討論過程中大家有各種意見，至少現在的租金價會比市價85折便宜、甚至更低。

柯文哲強調，蓋社宅不是要打房用，只是讓房價可以被抑制下來，這是一個比較緩慢的過程，待社宅占總戶數5％，就可以有效抑制房價，有一個整體思考，北市房屋自有率是85％，市府目標是抑制房價，不是讓房價整個崩盤，還是有很多經濟和商業考量。

至於44坪是否太大？柯文哲則再次說，對啦，我們會再檢討，不要再用這麼大坪數。

(中時 )