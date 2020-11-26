因為疫情，國外大學紛紛關閉，許多原本在國外就學的台生紛紛轉學返國。教育部統計，國內大專院校協助境外台灣籍學生返台就學，第一梯次釋出3540個名額，最後錄取1282名，其中包括原本就讀美國麻省理工學院、東京大學的學生，也返台進行學習銜接。

新冠肺炎疫情爆發，教育部5月7日通函「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫（第一梯次）」，各校得申請外加名額，經教育部核定後辦理單獨招生。各校進行資格認定及審查（含筆試、面試、書面審查、術科、實作等）後，讓錄取者進入適當年級就讀。

教育部表示，第一梯次核定總招生名額學士班2,360名，碩士班941名，博士班239名，計3540名；錄取人數學士班1185名，碩士班95名，博士班2名，計1282名。

根據教育部的資料，第一梯次返國的境外台生中，不乏來自世界級名校，例如台大就收到美國麻省理工學院（MIT）、哥倫比亞大學，清大收到紐約州立大學，政治大學收到東京大學學生。

教育部表示，第一次從境外返國就學的台灣籍學生，多半仍保留海外學籍，他們將等疫情緩和後再回原學校完成學業，但依規定他們也可在台灣讀到畢業。

由於國外疫情止不住，在國外的台灣學生現仍有轉學回國以銜接修讀學位之需求，因此教育部10月6日通函專案計畫第二梯次，核定一般大學計40校1835名（學士班1406名、碩士班356名及博士班73名）、技專校院計27校808名（學士班611名、碩士班150名及博士班47名)，共計核定外加名額2643名。

教育部表示，國內大專院校可於11月1日起公告第二梯次招生簡章、明年1月29日前放榜，錄取生於109學年度第2學期入學銜接適當年級就讀。學生入學後，境外大學所修學分抵免事宜，依各校學則及學分抵免相關規定辦理。

(中時 )