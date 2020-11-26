中國國務委員兼外交部長王毅，26日上午在首爾和韓國外交部長康京和舉行會談，雙方就兩國關係、國際地區問題與合作抵抗新冠肺炎疫情等相互交換意見。

香港信報報導，王毅表示，中韓兩國人民在疫情困難面前守望相助，互幫互助，強調兩國互為戰略合作夥伴，在國際與地區問題上保持協調合作，共同為維護地區和平穩定、完善全球治理體制不斷發揮各自的力量。

王毅強調，病毒打不倒兩國人民，中韓關係承受住疫情的考驗，期待能和韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，並相信會談定能取得積極成果。

康京和則透露，王毅此次訪韓彰顯韓中外交部門之間的緊密合作關係。希望在2022年建交30周年到來之前，為深化兩國戰略合作夥伴關係交換意見。

康京和指出，在疫情出現全球大流行的情況下，除深化兩國關係之外，希望雙方能透過此次會談謀求在抗疫、恢復經濟、維持地區穩定和平等各種地區與國際事務上的合作方案。

王毅26日下午將赴青瓦台拜會韓國總統文在寅，預計雙方將就中國國家主席習近平訪韓、中日韓領導人會議、朝鮮半島局勢與中美關係等共同關心的話題進行交流。

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