台積電ADR、聯電ADR均收高；兩檔今早均開高走高，尤其權值王台積電(2330)股價重回490元以上，在5日線附近也帶動台股重回5日線；聯電(2303)更有超強勢的表現。

台積電ADR以97.49美元作收，上漲0.85美元，漲幅0.88%。換算每股為台幣561.85元。台積電周三收低，股價為487元，失守5日線的491元；今早則是開漲2元，盤中多在5日線附近狹盤。

本周，外資對台積電逢高獲利了結，連兩天共賣超23755張，使得台積電本周股價回檔整理。

聯電ADR以6.77美元作收，上漲0.09美元，漲幅1.35%。換算每股為台幣39.02元。聯電周三收低，股價為38.45元，外資連續兩日共賣超聯電50670張。

聯電本周股價強勁，再創18年來新高，美系外資看好聯電受惠8吋晶圓調漲及12吋產能拉高，預期今明後年每股純益逐年跳升，將目標價一舉上調至54.5元，為目前外資圈最高。聯電本周一開高走高，早盤迅速攻漲停36.35元，周二最高達39.7元。周三下壓後，今早仍震盪拉升至平盤以上。

(時報資訊)