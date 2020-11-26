貝萊德投信今舉行2021亞洲投資展望會，明年在股市方面，貝萊德建議加碼雙印，印尼及印度將受惠於財政政策及流動性改善。至於產業則持續看好IT，在5G相關需求升溫下，偏好上游的半導體和記憶體大廠，一般大廠都具有較高的產業進入障礙；避開下游產品周期較不確定的公司。

至於較審慎的市場和產業，貝萊德投信對香港明年保守。受到香港政治不確定因素仍高，區域內的商業和消費者信心依然低迷，因此香港也成為貝萊德「減碼」最重的地區。

而今年受惠新冠疫情上揚的醫療保健，貝萊德投信則認為2021年該產業恐有獲利了結的拋售賣壓。

印度政府日前宣布第3輪財政刺激計畫，要再支出200億美元，協助因疫情受困的產業，印度迄至目前發布的刺激方案規模已達GDP的15％。最新刺激措施包括額外資助不動產開發商及承包商、提供肥料補貼、提出全新就業計畫等。印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）12日表示，印度經濟可望站穩復甦腳步。

印尼方面，印尼第3季國內生產毛額（GDP）年減3.49%，為連續第2個季度出現萎縮，印尼陷入22年來首次經濟衰退。印尼政府因應疫情已提出拯救經濟方案，金額達695.2兆印尼盾（約新台幣1.41兆元），希望將今年的經濟成長衰退幅度控制在0.6%至1.7%之間。

(時報資訊)