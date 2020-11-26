台南一名網友在臉書張貼一張路邊照片，照片中汽車停車格和黃線在「同一地點」重疊出現，讓他納悶能不能停車，有網友回應應該會收到一張罰單、一張停車單，而且申訴罰單還沒用。台南市交通局隨即在貼文處解釋，停車格是在黃線之後畫上的，原本覆蓋黃線的黑線已脫落，才會出現兩線並存狀況，會緊急做處理。

台南市路邊出現停車格與黃線並存的狀況，交通局回應是覆蓋黃線的黑線脫落了。（圖／翻攝自台南爆料公社）

該網友在臉書「台南爆料公社」貼出照片，他指出在台南北安橋附近發現一個神奇的停車格，明明畫有正確的停車格標線，一旁也有車格的編號，但路邊卻又畫著黃線，讓他猶豫了很久，不知道這裡能不能停，因此將該狀況拍下詢問其他網友有什麼想法。

有網友回應高雄也有類似狀況，他的經驗是會收到一張罰單、一張停車單，還說申訴罰單也沒用，也有網友笑稱「是只能暫停3分鐘的停車格」，也有網友說白線是壓在黃線上面，代表應該可以停車。

貼文一出，台南市交通局成立的「運轉台南好交通」回應，指出該路段原本是畫黃線，但因為增設停車格才畫上停車格線，並將重疊的黃線區段以黑線覆蓋，不過疑似黑線剝落，才會出現兩線同時存在的狀態，今（26）日上午會緊急派員前往補繪。

(中時新聞網)