雖然連任失利的美國總統川普先前傳出要在大選爭議之際要攻打伊朗，藉此轉移國內焦點，但在副總統彭斯與其他內閣成員勸說之下才作罷；不過，據美媒《Axios》引述多名以色列官員說法報導，以色列國防軍近期數周已收到指示，要針對川普離開白宮前，可能對伊朗發起攻擊做好相關準備。

據美媒《Axios》引述多名以色列官員說法報導，以色列國防軍近期數周已收到指示，要針對川普離開白宮前，可能對伊朗發起攻擊做好相關準備。

報導指出，以色列政府指示國防軍進行美軍若攻擊伊朗的相關準備，並非根據情報評估指出川普會做出類似命令，而是高階以國官員預測，在民主黨總統當選人拜登明年1月20日上任之前將會是一段「非常敏感時期」。報導稱，以色列國防軍的相關戰備作為，可能針對伊朗直接對以色列進行報復行動，或者伊朗藉由其在敘利亞、加薩走廊以及黎巴嫩的代理人對以色列發起攻擊。

美媒《紐約時報》上周報導，由於伊朗的鈾儲存量，已超過前伊核協議所允許儲存量的12倍，川普12日在白宮橢圓辦公室與國安團隊詢問有關打擊伊朗內部一座核設施的可能軍事選項。不過，包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、代理國防部長米勒（Christopher Miller）和參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）等人，都勸阻別發動軍事攻擊，一旦如此恐引起區域動盪。

就在川普攻打伊朗的傳聞之後，美國國務卿蓬佩奧剛好上周赴中東訪問以色列佔領的戈蘭高地，國務院對此行訪問內容表示「所有政策選項都已放在檯面上」。就在21日，以色列總理尼坦雅胡剛在沙烏地阿拉伯與王儲薩勒曼以及美國國務卿蓬佩奧見面，其中一項商談議題即為伊朗。

報導指出，高階以國官員透露，如果美國真的對伊朗發動攻擊，預期美國會提前通知以色列，但以國官員認為這樣仍不足做好充分準備；因此，國防軍近期積極戰備，就是根據此一可能的推演想定所做出的反應。

(中時新聞網)