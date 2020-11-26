正當澳洲煤炭出口中國受阻，澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書長孫芳安指出，中國不應以「施壓或脅迫」手段要求澳洲順從中國，也不應該試圖推翻既有國際交流規範。

包括澳洲人報（The Australian）等媒體，今天同時轉載「澳洲新聞通訊社」（NCA NewsWire）報導，標題為「澳洲外交高官孫芳安（Frances Adamson）指中國權勢『誤用』」（Australia’s top diplomat Frances Adamson says China’s power ‘mistaken’）。

報導指出，正當澳洲煤炭出口至中國受到阻礙時，孫芳安指中國不應以「施壓或脅迫」（pressure or coercion）的手段，要求澳洲順從中國。

澳洲今年4月向國際社會倡議調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情起源，隨即觸怒中國，接著連續傳出澳洲產品出口中國受阻礙的消息。近日更有中國官員向媒體羅列澳洲14項反中行為，指中國已憤怒，要求澳洲改變相關政策。

據彭博（Bloomberg）24日報導指出，目前有超過50艘載著澳洲煤炭的貨船，已在中國多個港口停靠超過一個月，遲遲無法卸貨清關。估計受影響的煤炭價值超過5億美元（約新台幣142億元）。

「澳洲新聞通訊社」報導，孫芳安昨晚於澳洲國立大學（ANU）的「國家安全學院」（National Security College）發表演說，指中國似乎試圖自行設定符合其利益的國際交流規範，而非遵守和適應既有國際規範。

孫芳安說：「中國似乎已經以為，自己可以大幅設定今後與世界各國交流的規範。」對此她認為，中國「如果是這樣（以為）的話，那就是誤用（權力）了」。

孫芳安解釋，中國本來毋須訴諸「施壓或脅迫」手段；中國只需要透過既有的國際體系與世界各國建立合作關係，就可以和其他國家一同獲得更多好處。

孫芳安認為，中國應該要明白到，做為「如此強大，並且與國際交流程度如此高」的國家，中國必然會成為國際社會檢驗和辯論的對象，故此中國應該要更加顧及其他國家感受。

孫芳安同時指出，澳洲除了要處理與中國的關係之外，也必須要顧及美國態度。她強調「決定我們（澳洲）是否能保持和平的因素，並不只有中國」，而是「必然也受到美國影響」。

「澳洲新聞通訊社」報導還提到，對於澳洲媒炭出口中國受阻的問題，澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）坦承這並非「容易處理的問題」。他認為，澳、中兩國政府均致力達成「快樂共存和正面的關係」。

莫里森同時表示：「緊張關係是明顯存在的，但澳洲不會為了解決這些緊張關係而放棄自身主權。」

莫里森說：「我們的貿易官員和其他人員，對於相關事務都非常有經驗，不過目前是涉及（澳、中）關係的非常時期。」

對於中國官方多次公開要求澳洲尊重中國，莫里森強調：「我們要求的，不外乎是讓做為主權國家的我們（澳洲）同樣受到尊重，我們設定自己的法律，以自己的方式治理澳洲，按照我們的利益行事，既不依靠其他國家施恩，也不接受施壓。」

「澳洲新聞通訊社」是梅鐸旗下「澳洲新聞集團」（News Corp Australia）於今年新成立的媒體。

(中央社)