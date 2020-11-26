根據《紐約時報》資深記者史坦26日爆料，快艇已把3度獲選年度第六人的後衛路威廉斯擺上交易檯面，原因是他在今年奧蘭多復賽期間爆發夜店醜聞，造成快艇球隊形象嚴重受損，光從他的優異替補身手來看，相信不少球隊仍有興趣。

「快艇遭遇今年季後賽次輪提前淘汰重創之後，今年休兵期間決定採取大幅換將動作改變球隊化學效應，」史坦表示，「他們放棄了哈瑞爾，簽下暴龍前鋒伊巴卡提升戰力，接下來快艇將把路威廉斯交易出去，創造一個全新的球隊環境。」

原本被快艇列在非賣品名單的路威廉斯，卻在今年復賽期間，以回家奔喪為由離開隔離泡泡，卻被爆出前往脫衣舞店跟友人狂歡，完全無視美國新冠疫情與NBA防疫規定，他後來甚至辯稱自己只是跑去吃雞翅，卻給外界更加負面的觀感。

快艇隨後在今年季後賽次輪，慘遭快艇上演從1比3落後連贏3場的逆轉戲碼，快艇雖沒把問題全都怪罪路威廉斯，卻認為球隊需要大幅改變，鬧出夜店醜聞的路威廉斯，被當作替罪羔羊也屬應該，接下來就看哪隊願意接手這個燙手山竽了。

(中時 )