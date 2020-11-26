假病友真詐欺？桃園市41歲彭姓女子疑假借乳癌名義，到各大抗癌社團分享患病經驗，靠著討拍哭窮向病友博取同情，後來被踢爆偽造診斷病例行騙，網友更透露受害者不只1位，總詐騙金額更高達230萬元，警方獲報後已通知彭到案說明，以便釐清案情。

「我這個真癌症的病人，被假癌症壞人耍得團團轉！」張姓女網友25日爆料，她在抗癌社團裡結識彭女，對方自稱正在接受乳癌化療，雖然費用昂貴、過程痛苦，但因為想活下去、陪伴孩子長大所以咬牙苦撐，並向病友詢問病情期數和自費用藥。

張說，原先只是好意幫助彭女，卻沒想到這是她的套話招數，大家還安慰她別害怕，甚至匯款協助她度過難關。但眾人意外發現彭女診斷證明不太對勁，逼問之下才知道是偽造品，病友氣得報警處理，並要求彭公開發道歉文，以防再有人受騙。

警方受理後已著手調查，並通知嫌疑人到案說明，以便釐清案情。據悉，彭女並非桃園人，在網路行騙一段時間後，目前共有5名受害者到中壢分局報案，詐騙總額約20萬元，但實際受害人數和金額尚在統計當中。

(中時 )