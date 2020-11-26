明年起所有豬肉及豬可供食用部位的食品都必須標示豬原料原產地，針對未具公司登記或商業登記的食品販售業者「散裝食品」，新增須標示原產地國的新規定，市場內販售花生、紅豆、雞豬牛羊等散裝食品也都要標明原產地，台南市長黃偉哲今上午視察保安市場食品攤商標示示範區，強調源頭管理、源頭標示非常重要，衛生局將提升稽查動能，從每月稽查500件，至明年政策實施前提升至2000件。

行政院定調會對美方新申請的屠宰工廠，須經查廠才能進口，原有美豬進口業者則是明年元旦起逐批檢驗，對此，黃偉哲表示，他支持行政院決定，程序上雖非必要，但為了讓民眾更安心，查廠是好的。

台南市衛生局長許以霖表示，農曆年前民眾會到年貨大街採買年貨，不少攤商採取散裝或秤重販售，針對散裝食品標示新規定，明年初年貨大街勢必是重要稽查點。

目前台南市稽查加上食品安全人員57名，每月抽查500件，黃偉哲表示，下月開始人員會陸續到位，將加強抽檢頻率和數量，讓消費者吃得安心，未依標示規定者將處以3萬元以上、300萬元以下罰緩。

黃偉哲指出，標示清楚辨識，消費者自然能夠選擇最好的肉品，如果標示不清楚，消費者就無從選擇，保安市場攤販除了有紙張標示產地來源，豬肉攤也有QRcode讓民眾進到國產生鮮豬肉追溯資訊網，查詢上游來源；無論公有市場或是非屬公有市場臨時攤販集中區域都會要求配合食安，市府會管理好所有管道，包括大賣場、團膳、營養午餐都必須嚴格優先稽查把關，做好源頭管理。

(中時 )